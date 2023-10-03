Лондон, 3 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Великобритания передала Киеву всё вооружение, которое только могла себе позволить, сообщила The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить», — рассказал военный.

По его словам, Лондон продолжит поставлять Киеву военную технику, однако Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужны средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а всё это в Британии закончилось.

Высокопоставленный военный также отметил, что другим странам следует взять на себя больше нагрузки.

Издание Politico сообщило, что безопасность Европы пошатнётся, если западные страны продолжат снабжать Киев оружием. При этом историк Тарик Сирил Амар 2 октября высказал мнение о том, что Германия, рискуют не только разориться, но и окончательно утратить политическую самостоятельность, помогая Украине.

Журналисты издания Politico в сентябре заявили, что на Западе заканчиваются оружие и терпение из-за конфликта на Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября и вовсе заявил, что страна прекратила поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что стране нужны средства для собственной обороны.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что поставки вооружения Киеву — это лишь попыткить конфликт на Украине. В феврале глава российского государства сообщил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись ещё до начала спецоперации.

В марте глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что любые грузы с вооружениями для Киева станут для России законной целью.