Вашингтон, 4 октября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки располагает средствами на продолжение финансовой поддержки Украины в течение двух месяцев. Об этом во вторник, 3 октября, в ходе брифинга заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Белого дома отметил, что сроки в том числе зависят от ситуации на поле боя и объема пакетов военной помощи, которые Соединённые Штаты Америки предоставляют Украине в качестве поддержки ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает от спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканцев в Конгрессе одобрения предложения о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине. Американский лидер подчеркнул, что вопрос о выделении финансов требует срочного решения.

2 октября США заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования. По словам представителя Государственного департамента Мэтта Миллера, речь идёт о контрактах на долгосрочную перспективу.