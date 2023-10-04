Берлин, 4 октября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Предстоящие 8 октября выборы в Баварии и в Гессене могут обернуться провалом для германского канцлера Олафа Шольца и его партии СДПГ, сообщил телеканал N-TV.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Согласно данным опроса, в Баварии за Социал-демократическую партию намерены проголосовать лишь девять процентов. Она рискует оказаться на пятом месте, поскольку ХСС, «Свободные избиратели», «Зелёные» и АдГ («Альтернатива для Германии»), вероятно, опередят партию Шольца.

В Гессене, судя по опросам, СДПГ наберёт не более 16-17%. Партия Шольца здесь окажется на четвёртом месте.

В двух этих регионах Германии проживают 19 миллионов человек. Обе федеральные земли экономически, социально и политически влиятельны.

«СДПГ грозит настоящий разгром», — сообщил телеканал.

Отмечается, что для Шольца вечер 8 октября может оказаться худшим за всё его пребывание в кресле канцлера. Опросы демонстрируют, что и партия Шольца, и его правительство терпят поражение.

«79% немцев в настоящее время недовольны работой своего федерального правительства. По всей Германии социал-демократы сейчас явно отстают от АдГ (16–18%) и на целых десять пунктов отстают от ХДС, который два года назад считался «полумёртвым», — сообщили авторы публикации.

Опросы общественного мнения уже несколько месяцев показывают, что партия Шольца никогда не была такой слабой, как сейчас.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 октября назвала губительной для германии политику Шольца. Он довёл до разорения химическую промышленность Германии.

При этом, напомнила Захарова, Германия продолжает поставки оружия Украине, не считаясь с серьёзными экономическими потерями.

В ходе предвыборного турне по Германии жители ряда городов выразили возмущение политикой Шольца и недоброжелательно встретили его и главу МИД Анналену Бербок. Избиратели не желали их слушать, обвиняя в разорении страны из-за поставок оружия Украине.