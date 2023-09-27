Берлин, 27 сентября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Во время предвыборного турне по Германии на фоне возникших из-за помощи Украине проблем немцы устроили не тёплый приём, оскорбив и освистав канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также министра иностранных дел страны Анналену Бербок. Об этом говорится в материале Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Появление представляющих две разные партии политиков не понравилось гражданам Германии. Люди из толпы выкрикивали осуждения и оскорбления в адрес чиновников.

В центре Нюрнберга немцы обвинили Шольца в развязывании конфликта на Украине, в миграционном кризисе и инфляции. Один из митингующих призвал правительство ФРГ к отставке, а его членов отдать под суд.

В Аугсбурге предвыборное выступление Анналены Бербок не изменило ситуацию. Главу МИД Германии прогоняли и обвиняли в военных поставках Украине.

Журналисты издания резюмировали, что политики вынуждены идти дальше, делая «хорошую мину на лице».

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября немецкая газета Bild am Sonntag опубликовала материал с результатами исследования института Insa, согласно которому уровень поддержки правительства Германии среди населения упал до 37%. Это стало новым антирекордом с 2021 года, когда канцлером ФРГ стал Олаф Шольц. Опрос проводили с 18 по 22 сентября. В нём участвовали 1203 человека.

11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Киев. Заранее о визите не объявлялось. По прибытии она заявила о том, что Берлин поддержит киевский режим на пути к вступлению в ЕС, но стране по-прежнему нужны реформы. Визит Бербок на Украину раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt. По их мнению, Бербок позорит Германию, а налогоплательщики вынуждены оплачивать её поездки. Политик снова тратит чужие деньги на бесполезные вещи, считают немцы.