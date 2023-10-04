Москва, 4 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Машины столкнулись на Вешняковской улице. Об этом 4 октября сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Вешняковской улице в районе дома №25/2 произошло ДТП с участием двух автомобилей», ― говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

На месте аварии работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока информации о пострадавших не поступало.

Движение в сторону Реутовской улицы затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября в результате дорожной аварии в Москве на Большой Никитской пострадали пять человек. Водитель «Мерседеса» выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Позднее Таганский районный суд Москвы отправил виновника — водителя иномарки под домашний арест.

В Балашихе водитель кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Авария произошла вечером 1 октября улице Звёздной. На месте ДТП погибли четыре человека.