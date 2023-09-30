Москва, 30 сентября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест 32-летнего мужчину, совершившего 29 сентября ДТП на Большой Никитской улице в центре столицы, сообщили 30 сентября в московской прокуратуре.

Сергей Бобылев/ТАСС Водитель автомобиля, сбивший людей на Большой Никитской улицe

«В ходе оформления дорожной аварии фигурант не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — напомнили в надзорном ведомстве.

В отношении мужчины было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статье Уголовного кодекса о совершении ДТП, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медосвидетельствования), отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 29 сентября в центре Москвы 32-летний водитель автомобиля «Мерседес» нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе девочки 2011 и 2013 годов рождения.

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Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.