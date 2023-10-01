В Балашихе в ДТП погибли при столкновении кроссовера и грузовика 4 человека
В Балашихе в ДТП погибли при столкновении кроссовера и грузовика 4 человека
Балашиха, Московская область, 1 октября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. В Балашихе Московской области водитель кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Есть погибшие. О ДТП сообщили в МВД РФ по Московской области.
Столкновение авто произошло в 20:00 1 октября на улице Звёздной в Балашихе.
Водитель на автомобиле Chery выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом». На месте ДТП погибли четыре человека.
Движение в этом районе частично ограничено.
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