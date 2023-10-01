Балашиха, Московская область, 1 октября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. В Балашихе Московской области водитель кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Есть погибшие. О ДТП сообщили в МВД РФ по Московской области.

Кадр из видео

Столкновение авто произошло в 20:00 1 октября на улице Звёздной в Балашихе.

Водитель на автомобиле Chery выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом». На месте ДТП погибли четыре человека.

Движение в этом районе частично ограничено.

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Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб, а двухлетняя девочка получила ранения в результате ДТП на улице Калинина в Красноярске.

Автомобиль Toyota двигался на красный свет и врезался в Nissan. За рулём Nissan находилась женщина, ранения получила её двухлетняя дочь. Очевидцы события помогли женщине вытащить ребёнка из автомобиля.

Погиб пассажир второго авто.

Уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими на Большой Никитской улице в Москве возбудили следователи.