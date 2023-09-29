Москва, 29 сентября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. В результате дорожной аварии 29 сентября в Москве на Большой Никитской пострадали пять человек. На месте происшествия работают экстренные службы. О ДТП сообщили в МВД РФ по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 21:15 на улице Большая Никитская. Водитель «Мерседеса» выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

«Пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь», — пояснили в полиции.

Движение в районе ДТП затруднено.

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