Москва, 3 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Суточные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и купянском направлениях в зоне проведения спецоперации составили 125 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На краснолиманском направлении российский подразделения уничтожили до 65 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились самоходной гаубицы «Акация», орудия Д-20 и гаубицы Д-30.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены три атаки», ― добавили в оборонном ведомстве.

Штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины пытались атаковать позиции российских войск в районах Торского и Григоровки в ДНР.

На купянском направлении российские войска нанесли удары по живой силе и технике в районах Синьковки, Загоруйковки, Берестового в Харьковской области и Новолюбовки в ЛНР. Потери понесли 25-я воздушно-десантная бригада, 14-я, 92-я и 115-я механизированная бригады ВСУ.

В ходе боёв потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два танка, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в Минобороны сообщили об успешных атаках штурмовиков Су-25СМ и вертолётов Ка-52 Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Экипажи лётных боевых машин динамично наносили удары по позициям ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Цели ударов достигли, указали в ведомстве.

Днём ранее украинские военные за сутки потеряли на краснолиманском и купянском направлениях 125 военных.