Пхеньян, 15 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну», — считает министр.

Он отметил, что США с начала 2023 года усилили масштаб провокаций в регионе, перебросив в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия и проведя ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Кан Сун Нам в своём обращении также отметил, что решить проблему Корейского полуострова посредством переговоров сейчас невозможно, и только угроза ответа сдерживает США и Южную Корею от развязывания ядерного конфликта.

Если США решат применить ядерное оружие против КНДР, Пхеньян даст ответ, заявил Кан Сун Нам в июле 2023 года. Вашингтон открыто тянет в регион силы НАТО, что угрожает безопасности как Северной Кореи, так и соседних стран, отметил министр.

Ранее 15 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО очевидна. Только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, отметил министр.

Запад ради сохранения своего геополитического проекта накачивает Украину вооружением, тем самым разжигая конфликт и повышая угрозу столкновения ядерных держав, сказал в свою очередь 15 августа глава МИД России Сергей Лавров. Действия США, НАТО и ЕС он назвал безответственными и авантюрными.