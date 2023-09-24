Вашингтон, 24 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, запустила 22 спутника Starlink. На орбиту их успешно вывела ракета Falcon 9. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Ракета стартовала с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:38 мск). Примерно через час спутники вывели на орбиту.

«Вывод 22 спутников Starlink подтверждён», ― говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

С мая 2019 года это 110-й по счёту запуск интернет-спутников в рамках проекта Starlink и 41-й с начала текущего года. В общей сложности SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тысячи таких спутников.

По данным The New York Times, на сегодня на орбите в рабочем состоянии остаются свыше 4,5 тыс. аппаратов, остальные вышли из стоя или сошли с орбиты.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий. Старт должен был состояться на мысе Канаверал в штате Флорида, но его отложили до вечера.

19 июля запуск Falcon 9 отменили за пять секунд до старта, причину в компании не называли.

15 июля SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой на орбиту должны были вывести новую партию из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.