Красный Лиман, ДНР, 2 октября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об успешных атаках штурмовиков Су-25СМ и вертолётов Ка-52 Центрального военного округа на краснолиманском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Отмечается, что экипажи лётных боевых машин динамично наносят удары по позициям противника в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

«Нанесение ударов обеспечивал авиационный наводчик «Центра». Он оперативно передал координаты целей и визуально подтвердил попадание по ним»,— пояснили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения личного состава ВСУ под Белогоровкой. На кадрах можно увидеть траншеи с бойцами ВСУ и поднимающиеся в небо пыль и белый дым от взрывов.

Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции.

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ накануне взяли в ДНР, под Артёмовском, в плен две группы киевских боевиков.