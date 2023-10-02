Москва, 2 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Украинские военные за сутки потеряли на краснолиманском и купянском направлениях 125 военных, сообщили 2 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

На краснолиманском направлении российские военные в течение суток отразили две атаки украинской армии. ВСУ потеряли более 60 военных убитыми и ранеными.

На купянском направлении потери ВСУ составили 65 военных.

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