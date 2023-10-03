Москва, 3 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В России 4 октября пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле — и радиоканалов», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что масштабная проверка систем оповещения населения пройдет во всех субъектах России. Жителям при срабатывании сирены рекомендовали сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Информация также будет доступна в приложении для мобильных устройств «МЧС России».

Как пояснили в министерстве, система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Госдума приняла закон о едином порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

В Санкт-Петербурге 5 октября 2022 года проверили системы оповещения населения. Техническая проверка по громкой связи прошла с 10:35 до 11:00. Она позволила оценить готовность и техническое состояние системы оповещения в городе.

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения России, намеченные на 1 марта 2023 года, перенесли из-за хакерских атак на инфраструктуру связи.