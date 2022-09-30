Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшую среду, 5 октября, проверят системы оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Громкоговоритель

Техническая проверка по громкой связи пройдёт 5 октября с 10:35 до 11:00. Её проведут для оценки готовности и технического состояния системы оповещения Петербурга. Проверка позволит установить исправность всех громкоговорителей к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях. Оперативные и дежурные службы города отработают необходимые действия для оповещения граждан в соответствии с регламентом.

«Проверка системы оповещения населения может проходить как с включением средств оповещения: электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле-, радиоканалов, так и в «тихом» режиме», — отметили в пресс-службе.

Результаты проверки в начале октября позволят эффективнее определять основные направления развития и совершенствования системы оповещения жителей Северной столицы.

Ранее подобная проверка прошла в Петербурге утром 20 июля 2022 года.