Томск, 1 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Комплексные проверки готовности систем оповещения населения России перенесены из-за хакерских атак на инфраструктуру связи. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Система оповещения

По её информации, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира, которая была назначена в регионе на 1 марта, перенесена на неопределенный срок.

«По информации МЧС России, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, телеканалы «2×2» и ТНТ4 подверглись атакам хакеров. В 2022 году Сбербанк отразил тысячи хакерских DDoS-атак.