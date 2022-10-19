Госдума приняла закон о системах оповещения населения
Москва, 19 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о едином порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.
Полина Волхова ИА REGNUM
Госдума
Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.
Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.