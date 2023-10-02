Москва, 2 октября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Заработная плата бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России вырастет на 5,5% с 1 октября по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Соответствующий документ опубликован 2 октября на официальном интернет-портале правовых актов.

«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета… принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба», — сказано в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что указ об изменениях денежного вознаграждения за труд госслужащих в России подписал 26 сентября президент РФ Владимир Путин. В документе говорится, что госслужащим в России, в том числе президенту, председателю правительства и ряду других чиновников, с 1 октября увеличат зарплату в 1,055 раза (на 5,5%).

Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство России в рамках средств, предусмотренных в бюджете.

В августе президент России Путин на совете по национальным проектам заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.

В свою очередь Минтруд России в августе заявлял, что зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%.