Москва, 22 августа, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике. Об этом он сказал 22 августа на совете по национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы. Их зарплаты должны расти как и в целом по экономике. Они должны быть сопоставимы. Соотношение зарплаты бюджетников к средней по экономике региона должно выполняться», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что в стране продолжается индексация минимального размера оплаты труда. Путин анонсировал опережающее повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, что должно позитивно отразиться на доходах около 4,8 млн российских работников.

Как сообщало ИА Регнум 25 июля, на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что зарплата бюджетников должна индексироваться своевременно. Он обратил внимание на необходимость строго выдерживать установленные цели по заработным платам специалистов. Путин добавил, что без этого люди из бюджетной сферы будут уходить.

Тогда же президент заявил о росте зарплат двухзначными темпами впервые с 2018 года. Путин указал на снижение безработицы и росте реальных зарплат более чем на 10%. Глава государства отметил, что результат — хороший и даже выше ожиданий и предварительных расчётов.