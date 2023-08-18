Москва, 18 августа, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%, сообщила 18 августа пресс-служба Минтруда России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%», — говорится, в частности, в сообщении.

Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы — комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности.

В Минтруде уточнили, что повышение окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 июля на совещании по экономическим вопросам заявил, что заработная плата работников бюджетной сферы должна индексироваться своевременно. Соответствующее поручение глава государства дал правительству.

По словам президента, в России необходимо выстроить экономическую политику так, чтобы она способствовала росту доходов населения и снижению бедности. Он также добавил, что вместе с этими мерами меры социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, должны обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве Александр Сафонов считает, что в 2023 году рост доходов населения России будет в целом повторять картину 2022 года.