Москва, 27 сентября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Госслужащим в России, в том числе президенту, председателю правительства и ряду других чиновников, с 1 октября увеличат зарплату в 1,055 раза (на 5,5%). Об изменениях денежного вознаграждение за труд говорится в подписанном 26 сентября указе президента РФ Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин

Таким образом, с 1 октября повышенную зарплату будут получать все лица, замещающие государственные должности Российской Федерации.

Повышение заработной платы коснётся в том числе главы российского государства, правительства и его заместителей, министров, зампреда Совета безопасности, секретаря Совбеза, членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других госслужащих.

Среди тех, кто с 1 октября будет получать повышенные заработные платы генпрокурор Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство России в рамках средств, предусмотренных в бюджете.

Кроме того, также будет проиндексирована зарплата руководителей федеральной территории «Сириус».

Как сообщало ИА Регнум, в августе Владимир Путин на совете по национальным проектам заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.

Президент отмечал, что в стране продолжается индексация минимального размера оплаты труда. Путин анонсировал опережающее повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, что должно позитивно отразиться на доходах около 4,8 млн работников.

Минтруд России в августе заявлял, что зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%.