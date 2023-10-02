Вашингтон, 2 октября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В случае, если Соединённые Штаты приостановят финансирование Киева, последний может остаться без помощи других своих западных союзников. Об этом 2 октября заявил корреспондент Фредерик Плейтген в эфире телеканала CNN.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Много стран делают это (помогают Киеву. — Прим. ред.), потому что США это делают. Если США прекратят помогать, это, определённо, может привести к охлаждению других стран», — сказал он.

Корреспондент привёл в качестве примера передачу Германией Украине реактивных систем залпового огня MARS, которая произошла параллельно с поставкой США Киеву РСЗО HIMARS.

По мнению Плейтгена, немецкая сторона договорилась с Вашингтоном о поставках этого оружия, только если американцы начнут такого же рода поставки Украине.

Он уточнил, что прекращение оказания Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву обернётся для Украины и её руководства катастрофическими последствиями, так как Соединённые Штаты лидируют по этим показателям в числе союзников киевских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября президент США Джо Байден подписал ранее одобренный Конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы американского правительства до 17 ноября.

Ранее в этот же день глава Белого дома заявил, что Соединённые Штаты не должны позволить себе прекратить оказывать поддержку Украине. По его словам, спикер палаты представителей Кевин Маккарти и большая часть членов Конгресса поддерживают Украину, однако в новом соглашении нет нового финансирования Киева.

До этого полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон отметил, что прекращение американской военной и финансовой помощи Киеву будет иметь для Украины разрушительные последствия. Эксперт уточнил, что в этом случае всё вооружение для ВСУ или большая его часть может остановиться на полпути.