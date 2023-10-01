Вашингтон, 1 октября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Прекращение США военной и финансовой помощи Киеву будет иметь для Украины разрушительные последствия. Об этом заявил в эфире телеканала CNN полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем», — указал он, добавив, что с военной точки зрения может произойти такая ситуация, когда всё вооружение для ВСУ или большая его часть остановится на полпути.

Украина может не получить танки Abrams в большем количестве, чем ей уже передали, также Киев не получит истребители F-16, которые он просил, не будет и РСЗО HIMARS.

Американский офицер обратил внимание на то, что при таком развитии событий контрнаступление не просто замедлится, а просто прекратится.

Это позволит ВС России начать контрнаступление, которое ВСУ не смогут отразить, указал полковник в отставке, добавив, что для ВСУ такая ситуация является очень опасной.

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома Джозеф Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства США сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает средства на военные нужды киевского режима.

Власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины.

Президент России Владимир Путин ранее указал на то, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Путин заявлял также, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.