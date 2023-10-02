Вашингтон, 2 октября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Россия может вынудить Киев капитулировать с помощью постепенного военного давления, а украинские войска уже фактически разгромлены. Об этом 2 октября заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена.

РИА Новости

По мнению эксперта, в интересах российской стороны не форсировать военную ситуацию в зоне конфликта, так как это может привести к потере десятков тысяч солдат, а постепенно давить на киевские власти, не для того чтобы заморозить конфликт, а чтобы спровоцировать в Киеве политический коллапс.

Риттер отметил, что в этом случае боевые действия продлятся, однако указал на то, что конфликт не может продолжаться постоянно.

«С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены», — добавил он, уточнив, что это позволяет России выбирать приемлемый для неё способ окончания конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Риттер отметил, что после освобождения российскими военными Одессы Киев навсегда может потерять выход к Чёрному морю. По его мнению, при таком развитии событий при продолжении конфликта Украина перестанет существовать как государство.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что, исходя из масштабов разрушения объектов на украинской территории, ВСУ не способны справляться с авиаударами российской армии. Он назвал такие разрушения колоссальными.