Киев, 1 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Судя по масштабам разрушения объектов на территории Украины, ПВО страны не в силах справляться с авиаударами Вооружённых сил России, заявил 1 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Christophe Gateau/Global Look Press

«В эту ночь произошли колоссальные разрушения. ПВО не справляется. Они не готовы к этому. Ночь показала полное бессилие нынешнего режима Зеленского», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

В Министерстве обороны России ранее 1 октября сообщили, что в минувшие сутки ВС РФ поразили ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Николаевской области.

Украинские СМИ в свою очередь сообщали о серии взрывах в Одессе, Киеве, Харькове, во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье, а также в Николаевской области. Воздушная тревога объявлялась в шести регионах, контролируемых Киевом. Кроме того, в ночь на 1 октября власти Черкасской области заявили о поражении «объекта промышленной инфраструктуры» в Умани. При этом украинские СМИ всё чаще сообщают, что сигнал тревоги в контролируемых Киевом регионах начинает звучать уже после взрывов или же не звучит вовсе.

В конце сентября 2023 года британская газета The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что западные государства на фоне ожидающихся из-за ухудшения погоды проблем ВСУ хотят в ближайшее время сосредоточиться на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны. Ранее Запад уделял приоритетное внимание поставкам боеприпасов для ВСУ, теперь эта позиция пересмотрена, отмечал собеседник издания.