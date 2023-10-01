Вашингтон, 1 октября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. После освобождения Одессы российской армией Украина навсегда может потерять выход к Чёрному морю. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen.

Владимир Жабриков/URA.RU/TASS Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер

«Как только русские возьмут Одессу, Украина не получит её обратно. Это означает, что у страны не будет выхода к черноморскому побережью. Продолжением этого конфликта вы гарантируете, что Украина перестанет существовать как государство», — подчеркнул Риттер.

Он обратил внимание на то, что лучшим способом завершить конфликт является подписание мирного договора на условиях России. Это спасет много жизней и позволит Киеву сохранить часть территорий, процветать экономически, уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявил, что, судя по масштабам разрушения объектов на территории Украины, ПВО страны не в силах справляться с авиаударами Вооружённых сил России.

Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Стивена Гарднера заявил, что нет никакой защиты против российских гиперзвуковых ракет. Он предупредил, что Соединённым Штатам не стоит недооценивать Россию и поражающую возможность её вооружённых сил.

Ранее Риттер указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет мёртв к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции.

По мнению бывшего американского разведчика, для Зеленского уже всё кончено, а за столом переговоров с Россией, которая будет диктовать свои условия, со стороны Украины будет тот, кто придёт на место Зеленского.

Российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису. Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент напомнил, что Запад развязал войны в Судане и Сирии, проигнорировав Устав ООН.