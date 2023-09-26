Небензя: Дания, ФРГ и Швеция выгораживают США в подрыве «Северных потоков»
Небензя: Дания, ФРГ и Швеция выгораживают США в подрыве «Северных потоков»
Вашингтон, 27 сентября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Перед Германией, Данией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации с подрывом трубопроводов «Северные потоки». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
По словам постпреда, Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать причастность Вашингтона, а у следователей связаны руки и закрыты глаза.
Небензя напомнил о заявлении американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который рассказал, что по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца на разведслужбы двух стран возложили задачу придумать альтернативную версию произошедших событий, а затем постепенно выдавать её в СМИ. Это сейчас и происходит, но измышления получаются неправдоподобными, заключил Небензя.
На прошедшем заседании зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан обратился к Дании, Швеции и Германии с просьбой не затягивать с расследованием подрывов «Северных потоков». Он подчеркнул, что до сих пор результаты проводимого расследования остаются иллюзорными. И дальнейшее затягивание процесса вызывает всё больше сомнений и спекуляций.
Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков», который произошёл 26 сентября 2022 года, это дело рук Вашингтона. США пошли на данный шаг для сохранения доминирования в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах, отметил по прошествии года постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, причастность США к терактам подтверждается новыми свидетельствами, которые представляет экспертное сообщество.
Германия и скандинавские страны начали «расследование» взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но Россию до участия в нём не допустили.
26 сентября 2023 года Сеймур Херш на платформе Substack сообщил, что причастные к подрыву «Северных потоков» американцы сразу ликвидировали все следы проведения этой операции. По его словам, вся информация набиралась на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями. А после завершения миссии напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, чтобы их не смог раскопать специальный прокурор или историк.
Херш также подчеркнул, что американская администрация выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод «Северный поток», поскольку посчитала его легкодоступным для атаки и решила, что сможет легко отрицать свою причастность к инциденту.