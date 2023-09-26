Вашингтон, 27 сентября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Перед Германией, Данией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации с подрывом трубопроводов «Северные потоки». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По словам постпреда, Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать причастность Вашингтона, а у следователей связаны руки и закрыты глаза.

Небензя напомнил о заявлении американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который рассказал, что по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца на разведслужбы двух стран возложили задачу придумать альтернативную версию произошедших событий, а затем постепенно выдавать её в СМИ. Это сейчас и происходит, но измышления получаются неправдоподобными, заключил Небензя.

На прошедшем заседании зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан обратился к Дании, Швеции и Германии с просьбой не затягивать с расследованием подрывов «Северных потоков». Он подчеркнул, что до сих пор результаты проводимого расследования остаются иллюзорными. И дальнейшее затягивание процесса вызывает всё больше сомнений и спекуляций.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков», который произошёл 26 сентября 2022 года, это дело рук Вашингтона. США пошли на данный шаг для сохранения доминирования в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах, отметил по прошествии года постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, причастность США к терактам подтверждается новыми свидетельствами, которые представляет экспертное сообщество.

Германия и скандинавские страны начали «расследование» взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но Россию до участия в нём не допустили.

26 сентября 2023 года Сеймур Херш на платформе Substack сообщил, что причастные к подрыву «Северных потоков» американцы сразу ликвидировали все следы проведения этой операции. По его словам, вся информация набиралась на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями. А после завершения миссии напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, чтобы их не смог раскопать специальный прокурор или историк.

Херш также подчеркнул, что американская администрация выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод «Северный поток», поскольку посчитала его легкодоступным для атаки и решила, что сможет легко отрицать свою причастность к инциденту.