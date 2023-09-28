Москва, 29 сентября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН документ по подрыву на газопроводах «Северный поток».

Un.org Дмитрий Полянский

«Как мы и анонсировали 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Он добавил, что российская сторона ждёт, какие манёвры предпримет Запад, чтобы избежать выражения советом четкой позиции в этой связи.

Как сообщало ИА Регнум, перед Германией, Данией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации с подрывом трубопроводов «Северные потоки». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Подрыв «Северных потоков», который произошёл 26 сентября 2022 года, это дело рук Вашингтона. США пошли на данный шаг для сохранения доминирования в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах, отметил по прошествии года Небензя. По его словам, причастность США к терактам подтверждается новыми свидетельствами, которые представляет экспертное сообщество.

Администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков», заявила 26 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года могли быть произведены мини-термоядерной бомбой, которую могли использовать лишь военные США. Такое мнение высказал учёный-физик Ханс-Бенджамин Браун.