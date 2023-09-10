Варшава, 10 сентября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Крупнейшая в Польше оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пообещала в случае своей победы на будущих парламентских выборов привлечь к государственному трибуналу действующих польского президента Анджея Дуду, премьер-министра страны Матеуша Моравецкого и других чиновников, говорится в предвыборной программе на сайте этой политической силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Голосование, которое определит состав следующего парламента республики, пройдет 15 октября. В этот же день состоится национальный референдум по нелегальной миграции, приватизации, увеличению пенсионного возраста и сносу заграждения на границе с Белоруссией.

«Гражданская платформа» также пригрозила отдать под суд после выборов министра государственных активов Польши Яцека Сасина, генерального прокурора страны Збигнева Зибро, главу Национального банка республики Адама Глапинского, руководителя национального совета по телевидению и радиовещанию Мачея Свирского и польского министра культуры Петра Глиньского.

Кроме того, оппозиционная коалиция предупредила, что направит обращение в прокуратуру, чтобы привлечь к уголовной ответственности некоторых чиновников и руководителей за коррупцию и экономические преступления. В их число попал председатель правления энергетического концерна Orlen Даниель Обайтк.

Помимо этого, «Гражданская платформа» планирует обнародовать списки лиц, которые нелегально подвергались прослушке, и имена служащих, принимавших такие незаконные решения.

Парламент Польши состоит из верхней палаты (Сенат) и нижней палаты (Сейм). В этих законодательных органах насчитывается 100 и 460 мест соответственно.

По итогам прошлых выборов, «Гражданская платформа» получила 40 мандатов в Сенате и 129 мест в Сейме. Правящая коалиция, которая определяла состав действующего правительства, имеет 46 представителей в верхней палате и 230 мандатов в нижней.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая польские депутаты устроили скандал из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России» на Польшу. Так представитель Польской крестьянской партии (PSL) Павел Бейда сравнил выдвигаемую инициативу с «псевдосудом».

Он также оценил создание такой комиссии как неконституционное и назвал продвижение подобной идеи «удивительным началом мракобесия и диктатуры».