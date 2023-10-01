Москва, 1 октября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на херсонском направлении. Об этом 1 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие ВС России

Он отметил, что на этом направлении в результате огневого поражения за сутки было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, также были уничтожены гаубица Д-30 и два автомобиля.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что на острове Переяславский была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Около населённого пункта Снигирёвка Николаевской области был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что значимых успехов у украинской армии ни на одном из участков нет. Путин также рассказал, что ВСУ бросили тела погибших бойцов на запорожском направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что только за сентябрь ВСУ потеряли более 17 тыс. бойцов и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.

ВСУ из-за потерь на херсонском направлении перевели водителей в стрелки. Согласно данным СМИ, командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава. Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях. Отмечается, что водителям, которые не согласны с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны — в зону херсонских островов.