Москва, 27 сентября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава, сообщает 27 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА Регнум

«Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что весь освободившийся транспорт при этом в ночное время перемещается в пункт постоянной дислокации бригады в Николаеве.

Водителям, которые несогласны с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны — в зону херсонских островов, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Накануне, 26 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.