Берлин, 1 октября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Военный эксперт Франц Штефан Гади указал на приближение к кульминации украинского контрнаступления, из-за длительных боёв резервы ВСУ сильно истощены, написало немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

С точки зрения эксперта, в ближайшее время будет наблюдаться спад активности украинского контрнаступления, то есть снизится темп и артиллерийские выстрелы.

После того как контрнаступление замедлится, ВСУ не смогут эффективно атаковать, считает Гади.

Украинцы не смогли достичь тактического прорыва, а для успешных атак ВСУ необходима мобилизация всех резервов, но они исчерпаны месяцами боевых действий, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин возмутился тактикой ВСУ в ходе контрнаступления. Украинские войска не смогли взять даже город Токмак, им нечем стрелять и прорывать российские линии обороны, отметил он. Бывший советник Кучмы считает, что при такой стратегии украинские силы ничего не смогут захватить.

Союзникам Украины её поддержка даётся тяжело и болезненно, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. По его словам, на Западе устали от конфликта на Украине.