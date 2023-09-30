Киев, 1 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 30 сентября на 1 октября сигналы воздушной тревоги звучали в шести областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в населённых пунктах в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также об опасности с воздуха предупредили население в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов были повреждены 37 предприятий оборонной промышленности, расположенные на территории страны.

Вооружённые силы (ВС) России за сутки уничтожили на южнодонецком направлении более 120 украинских военных.

По данным Минобороны, на купянском направлении авиация воинской группировки нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона ВСУ у населённых пунктов Чернещина и Новолюбовка.