Одесса, Украина, 30 сентября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 30 сентября взрывы были слышны в Одессе. Об этом сообщило издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается о серии взрывов в Одессе. Подробности не приводятся. Официальной информации от местных властей не поступало.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одессе, а также в Николаевской, Днепропетровской областях. Сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 30 сентября атаковали город Трубчевск Брянской области с помощью беспилотников, один человек получил ранение, также повреждены остекление и кровля административного здания.

Расчёты российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой для украинских боевиков и поразили места скопления двух бригад ВСУ.