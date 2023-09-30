Москва, 30 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ в районе города Купянска Харьковской области. Об этом начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил 30 сентября.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолёт Ка-52

По данным Минобороны, на купянском направлении авиация воинской группировки нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона ВСУ у населённых пунктов Чернещина и Новолюбовка.

Кроме того, артиллерия мотострелкового соединения в полосе обороны 6-й общевойсковой армии сорвала попытку противника перебросить резервы 14-й механизированной бригады на передовые позиции у села Петропавловка под Купянском.

В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли САУ М109 «Паладин», буксируемую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Это произошло у населённых пунктов Песчаное, Малая Шапковка и балки Кривошеева.

Общие потери украинских сил составили до роты живой силы, один БПЛА и два миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские артиллеристы уничтожили на купянском участке фронта пункт боепитания ВСУ и три миномётных расчёта.