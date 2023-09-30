Киев, 30 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов были повреждены 37 предприятий оборонной промышленности, расположенные на территории страны. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Он отметил, что руководство страны понимает, что украинская оборонная промышленность остаётся одной из основных целей для российских ракетных ударов.

Шмыгаль уточнил, что от подобных атак пострадало 37 предприятий, в настоящее время прорабатываются предложения по их восстановлению. При этом он обратил внимание на то, что расположенные на Украине предприятия по производству вооружений и военной техники каждый месяц наращивают объёмы производства, запускаются новые производства.

Как передавало ИА Регнум, лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что создаст фонд для развития производства оружия и военного строительства, пополняемый за счёт конфискованных российских активов. По его словам, у Киева появится специальный оборонный фонд, ресурсы которого пойдут на развитие военных производств и поддержку сотрудничества для создания новых военных объектов. Наполнение фонда станет дополнительной статьёй государственных расходов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине начали изготавливать снаряды 155-миллиметрового калибра, который является стандартом НАТО, также было налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины. Он также отметил, что руководство Российской Федерации ведет учёт и подсчёт остатков вооружений на складах на Украине. Путин также отметил, что специалисты отслеживают, что на Украине могут произвести, в какие сроки, как они могут вести подготовку персонала и многое другое.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

Канадская журналистка Ева Бартлетт заявила, что киевский режим уже не один год совершает военные преступления, обстреливая ДНР. Она рассказала, как ходила на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град». При этом ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей. Она не уточнила, в каком из городов Донбасса это произошло. Журналистка добавила, что первоначально жители ДНР выступали против распространения нацизма и переписывания истории, но именно из-за этого Киев и начал их убивать.