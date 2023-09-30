Донецк, 30 сентября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило, что ракетным ударом 30 сентября российские военные уничтожили скопление механизированной бригады ВСУ у города Курахово на донецком направлении.

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На опубликованных кадрах видно, как ракеты взрываются в «районе сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады» киевских боевиков.

По информации военного ведомства, ударами были уничтожены бронированная автомобильная техника, боеприпасы, вооружение и личный состав украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, боевики обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском на юге ДНР. Ранения получили монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.

В сентябре 2022 года были восстановлены разрушенные после обстрела храмы великомученицы Екатерины в городе Счастье и храм Чуда архистратига Михаила в селе Старый Айдар. Для верующих открытие стало большим событием, отмечали местные власти.

Минобороны России обнародовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ.

Вооружённые силы России в начале спецоперации уничтожили в Харьковской области 90% средств противовоздушной обороны, сообщил 30 сентября начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.