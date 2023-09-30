Донецк, 30 сентября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили 30 сентября ТАСС в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА Регнум

По их данным, ранение получили монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что обстрелы ВСУ повредили частично или полностью более 70 зданий храмов в Донбассе. Особенно болезненно разрушение храмов прихожане воспринимают в нынешней сложной ситуации, когда церкви стали местами притяжения людей и местом распределения гуманитарной помощи.

В январе пресс-служба министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР рассказала, что украинские военные при отступлении с территории Донецкой и Луганской народных республик разграбили церкви.

В сентябре 2022 года были восстановлены разрушенные после обстрела храмы великомученицы Екатерины в городе Счастье и храм Чуда архистратига Михаила в селе Старый Айдар. Для верующих открытие стало большим событием, отмечали местные власти.