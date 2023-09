Вашингтон, 30 сентября, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет мёртв к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции, заявил 30 сентября экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой», — сказал он, добавив, что главу киевского режима либо убьют, либо он «отойдёт в сторону».

По мнению бывшего американского разведчика, для Зеленского уже всё кончено, а за столом переговоров с Россией, которая будет диктовать свои условия, со стороны Украины будет тот, кто придёт на место Зеленского.

Риттер также отметил, что Соединённым Штатам и Евросоюзу остаётся лишь понять, что им не удастся победить Россию на поле боя, и принять реальность такой, какая она есть.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день экс-разведчик ВС США предрёк освобождение Россией ещё пяти областей Украины: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской. Освобождение этих территорий, отметил эксперт, будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ. По мнению Риттера, саму Украину ждёт разделение в стиле «плана Моргентау».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также ранее отметил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отмечал эксперт. По его мнению, у лидеров киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование.