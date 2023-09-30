Вашингтон, 30 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов, заявил 30 сентября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — сказал он.

Освобождение этих территорий, отметил эксперт, будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ. По мнению Риттера, саму Украину ждёт разделение в стиле «плана Моргентау».

«План Моргентау» или «Программа по предотвращению развязывания Германией 3-й мировой войны» — программа послевоенного преобразования Германии, предложенная министром финансов США Генри Моргентау.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что России в рамках спецоперации нужно повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потёмкина и русского полководца Александра Суворова и дойти до города Измаила Одесской области.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, заявил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отметил эксперт. У киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование, подчеркнул Джонсон.

Стратегическое поражение Вооружённых сил Украины, исчезновение бандеровской государственной структуры и самой украинской нации совершенно неизбежно, также заявлял ранее Риттер. По его словам, ответственность за это лежит на киевском режиме.