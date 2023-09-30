Киев, 30 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины закончится на условиях России и у руководства киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит своё существование, заявил 30 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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«План (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам. Это всё несерьёзно», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как сообщало ИА Регнум ранее, руководители киевского режима юридически запретили проведение любых переговоров с действующими властями России, а вместе с тем заявили, что мирные переговоры могут начаться при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями).

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия готова к переговорам, но они не начинаются из-за позиции Киева и его западных кураторов. В Кремле и МИД России заявляли, что переговоры могут начаться при условии выполнения Киевом всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания Киевом новых территориальных реалий — возвращения Крыма в 2014 году и ещё четырёх регионов в 2022 году в состав России. В противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех задач, отмечали в Москве.

30 сентября, поздравляя граждан России с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения исконно русских территорий.