Москва, 30 сентября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Россия будет продолжать специальную военную операцию до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от него исконно русских территорий, заявил 30 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Станислав Красильников/ТАСС

Медведев в своём Telegram-канале поздравил граждан России с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ, отметив, что воссоединение стало символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал зампред Совета безопасности.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отметил эксперт. У киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование, подчеркнул Джонсон.

Стратегическое поражение Вооружённых сил Украины, исчезновение бандеровской государственной структуры и самой украинской нации совершенно неизбежно, заявил в сентябре 2023 года бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Ответственность за это лежит на киевском режиме, добавил он.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 28 сентября заявил, что защищающий Россию ракетно-ядерный щит превращает мечты некоторых западных политиков о стратегическом поражении РФ в полный абсурд. Этим мечтам не суждено сбыться, хотя Запад и повышает разными способами (в том числе поставками вооружения) ставки в украинском конфликте, отметил глава СВР.