Вашингтон, 30 сентября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Неудачный исход для украинской армии спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в ответ на публикацию минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно», — говорилось в сообщении военного ведомства, не уточняя при этом о чём идёт речь.

В соцсети X Риттер написал, что стратегическое поражение украинских войск, искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной, уничтожение украинской нации неизбежно, но этого не должно было произойти. Украинцы сами сделали это с собой, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в The New York Times появилась статья о том, что если украинские военные продолжат своё контрнаступление, то это обернётся для них поражением, которое можно сравнить с ситуацией в немецких войсках в 1918 году.

Если США допускают подобные публикации, то, значит, Вашингтон согласен, что Украина не сможет выиграть в противостоянии с Россией, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 28 сентября заявил, что защищающий Россию ракетно-ядерный щит превращает в полный абсурд мечты некоторых западных политиков о её стратегическом поражении.

Мечтам стран НАТО о стратегическом поражении России не суждено сбыться, хотя они и повышают разными способами, в том числе поставками вооружения, ставки в украинском конфликте, добавил он.