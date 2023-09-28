Москва, 28 сентября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Ракетно-ядерный щит, защищающий Россию, превращает в полный абсурд мечты некоторых западных политиков о её стратегическом поражении. Об этом председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил 28 сентября на открытии выставки «Эффект Курчатова-Александрова» в Государственном центральном музее современной истории России.

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Он подчеркнул, что ракетно-ядерный щит и сегодня защищает страну.

«И сам факт существования ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что мечтам стран НАТО о стратегическом поражении России не суждено сбыться, хотя они и повышают разными способами, в том числе поставками вооружения, ставки в украинском конфликте. Также он отметил в недавнем интервью, что США и их союзники ввязались в конфликт на Украине с нереалистичными прогнозами об эффективности санкций. Якобы всего за несколько месяцев российская экономика должна была потерпеть крах.