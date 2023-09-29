Москва, 29 сентября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Центральный банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки, заявила 29 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами — если брать 12 месяцев — 30%, — сказала она на XX Международном банковском форуме. — Это высокие темпы, и здесь, конечно, нас тоже беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынок жилья».

Также она заявила, что Банк России беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного — сейчас он составляет 40%, а в отдельных случаях может достигать и 50%.

Это означает, что если ситуация может немного ухудшиться у заёмщика, то и заёмщики окажутся в очень сложной ситуации, и сами банки, заключила Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова сообщила, что с 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20%), а также для заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

В июле Банк России выпустил доклад, в котором говорится о возможном обновлении исторического максимума на рынке ипотеки по итогам 2023 года. Прогнозируется, что объём кредитов на приобретение жилья превысит рекордный показатель 2021 года, достигший 5,7 млрд.