Москва, 31 июля, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Российский рынок ипотеки по итогам 2023 года может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 трлн рублей, говорится в выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объём выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум», — сказано в документе.

Согласно данным ЦБ, российские банки установили рекорд по выдачам жилищных ссуд в 2021 году — тогда было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. В 2022 году выдачи сократились — до 1,3 млн ипотек на 4,8 трлн рублей. В 2024–2025 годах прогнозируется плавное замедление кредитования.

«Ограничивающее влияние на темпы роста розничного кредитования будут оказывать принятые Банком России макропруденциальные меры», — указывают авторы документа.

Ранее стало известно, что россияне, взявшие квартиру в ипотеку, при личном банкротстве смогут сохранить жильё, если оно является единственным. Для того чтобы сохранить ипотечную недвижимость, должник должен заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации займа. При этом отмечается, что соглашение не будет распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заёмщика.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от потери единственного жилья в случае признания сделки по его приобретению недействительной. Закон предусматривает случаи, когда через суд оспаривают подозрительные сделки продавца, совершённые за год до признания его банкротом.

По новому закону, деньги, которые покупатель заплатил за жильё, в случае признания сделки недействительной необходимо вернуть ему в обход конкурсной массы должника.