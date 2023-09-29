Луганск, 29 сентября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области, осложнив ВСУ поставки боеприпасов и медикаментов, сообщил 29 сентября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После уничтожения ВС России переправы через реку Оскол в районе населённого пункта Сеньково вооружённые формирования Украины, находящиеся на позициях восточнее Оскольского водохранилища, начали испытывать трудности с логистикой и поставками материально-технических средств», — отметил он.

Украинцам пришлось из подручных средств сделать несколько плотов, с помощью которых переправляются лёгкие грузы и провизия. Для доставки тяжёлых военных грузов ВСУ приходится делать большой крюк через наведённую понтонную переправу северо-восточнее Сеньково, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что армия России не даёт восстановить снабжение ВСУ через реку Оскол. Украинцы в последнее время активизировались и со стороны применения авиации, и со стороны применения тяжёлой артиллерии, российские бойцы все попытки пресекают.

Ранее российские силы уничтожили центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который украинские войска стягивали резервы.