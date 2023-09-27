Москва, 27 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в Харьковской области не дают восстановить снабжение ВСУ через реку Оскол, сообщил 27 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ВСУ в последнее время активизировались и со стороны применения авиации, и со стороны применения тяжёлой артиллерии.

«Тем не менее все попытки восстановить снабжение через реку Оскол наши бойцы пресекают», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Ганчев заявил, что российские силы уничтожили центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который украинские войска стягивали резервы.

Российские военные также уничтожают переправы, которые возводят ВСУ, отметил он. Глава областной администрации сообщил, что возле реки Оскол идут позиционные бои, украинская армия несёт серьёзные потери.