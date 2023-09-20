Москва, 20 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили центральный мост через реку Оскол в Купянске. Об этом 20 сентября в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

РИА Новости/Валентин Капустин Полет истребителя-бомбардировщика Су-34

Он добавил, что через него украинские войска стягивали резервы.

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол», — уточнил Ганчев.

Он добавил, что российские военные также уничтожают переправы, которые возводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Глава областной администрации сообщил, что возле реки Оскол идут позиционные бои, украинская армия несёт серьёзные потери.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле на Украине российские военные разрушили мост через реку Судость недалеко от села Гремяч в Черниговской области, по которому украинская армия заходила в Брянскую область. Удар по объекту лётчики Западного военного округа нанесли с помощью истребителей Су-34.

В Минобороны 5 мая сообщили, что ВС России уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому Вооружённые силы Украины пытались осуществить переброску дополнительных сил в Артёмовск.

Ещё один мост через реку в районе Артёмовска, по которому ВСУ перебрасывали резервы, уничтожили в мае. На опубликованных кадрах видно, как после одного точного удара артиллерии переправа рассыпается на кусочки. После разрушения мост остался непригодным для движения.