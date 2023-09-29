Москва, 29 сентября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Российский спецназ в ходе военных действий использовал новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об успешном опыте военных рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

U.S. Marine Corps На прицеле у снайпера

«Партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена и уже прошла успешную апробацию в СВО», — цитирует издание специалиста.

Робот представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, которая может круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание.

«Сосна-Н» способна обнаружить прицел снайперской винтовки, прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы и даже бинокль.

Комплекс работает на дистанциях до 3 тыс. метров, дальность подавления достигает 2 тыс. метров. Масса прибора — всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит чуть больше 1 кг.

Антиснайпер способен не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения противника, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения.

Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

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